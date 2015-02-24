Читачі УНІАН вважають, що бойовики замість миру почнуть наступ на Маріуполь - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного на сторінці УНІАН ВКонтакте 23-24 лютого 2015 року.

Згідно з ними, так вважає 73,9% учасників опитування (1 656).

Лише 10,4% (234) очікують, що вогонь дійсно буде припинено і конфлікт стане "замороженим".

Читайте такожЧитачі УНІАН вважають перемир'я грою Росії та затягуванням часу - опитуванняЩе менше (8,7%, 195 учасників) вважають, що бої буде припинено до закінчення весняного бездоріжжя, і 7% (156) переконані, що бої стихнуть десь на місяць, поки сторони не перегрупують сили.

Всього в опитування взяв участь 2 241 користувач соцмережі ВКонтакте.