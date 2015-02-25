Франція заявила, що атака бойовиків на Маріуполь змінить ситуацію з санкціями проти РФ

Про це сказав міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на France info.

"Ми дали зрозуміти росіянам, що якщо сепаратисти нападуть на Маріуполь, ситуація з санкціями буде повністю змінена", - сказав Фабіус.

Наразі, за його словами, "режим припинення вогню в основному дотримується".

Французький міністр разом з тим виключив варіант того, що Франція може надіслати в Україну своїх військових експертів.

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"Британці, які не є частиною дискусій, налаштовані надзвичайно жорстко. Ми теж тримаємося твердої лінії, але все ж виступаємо за деескалацію", - наголосив Фабіус.

Нагадаємо, британський прем’єр Девід Кемерон у вівторок пообіцяв, що британські військовослужбовці будуть відправлені в Україну у найближчі кілька тижнів для консультації і навчання українських військовослужбовців.