Кемерон: Санкції з Росії допоможе зняти тільки диво

Про це він сказав у вівторок, 24 лютого, на засіданні парламентського комітету зі зв'язків, повідомляє "Дождь".

"Якщо Росія дивовижним чином виведе озброєння і припинить вогонь, санкції буде знято", - цитує слова прем'єра телеканал iTV.

Кемерон також заявив, що санкції проти Росії мають бути розширені, якщо "президент Володимир Путін не піде з України".

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Раніше британський прем'єр сказав, що спроби бойовиків на сході України розширити свою територію призведуть до нових обмежувальних заходів проти Росії.

Про перегляд санкцій щодо Росії також заявили і США. Але це можливо тільки після того, як РФ виконає умови угод, досягнутих в Мінську.