Кемерон: Санкції з Росії допоможе зняти тільки диво

22:24, 24 лютого 2015
Світ
1051 0

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що "лише диво здатне привести до зняття санкцій проти Росії".

REUTERS

Про це він сказав у вівторок, 24 лютого, на засіданні парламентського комітету зі зв'язків, повідомляє "Дождь".

"Якщо Росія дивовижним чином виведе озброєння і припинить вогонь, санкції буде знято", - цитує слова прем'єра телеканал iTV.

Кемерон також заявив, що санкції проти Росії мають бути розширені, якщо "президент Володимир Путін не піде з України".

Читайте такожБританія направить в Україну військових фахівців - Кемерон

Раніше британський прем'єр сказав, що спроби бойовиків на сході України розширити свою територію призведуть до нових обмежувальних заходів проти Росії.

Про перегляд санкцій щодо Росії також заявили і США. Але це можливо тільки після того, як РФ виконає умови угод, досягнутих в Мінську.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter