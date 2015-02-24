Кемерон: Санкції з Росії допоможе зняти тільки диво
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що "лише диво здатне привести до зняття санкцій проти Росії".
Про це він сказав у вівторок, 24 лютого, на засіданні парламентського комітету зі зв'язків, повідомляє "Дождь".
"Якщо Росія дивовижним чином виведе озброєння і припинить вогонь, санкції буде знято", - цитує слова прем'єра телеканал iTV.
Кемерон також заявив, що санкції проти Росії мають бути розширені, якщо "президент Володимир Путін не піде з України".
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Раніше британський прем'єр сказав, що спроби бойовиків на сході України розширити свою територію призведуть до нових обмежувальних заходів проти Росії.
Про перегляд санкцій щодо Росії також заявили і США. Але це можливо тільки після того, як РФ виконає умови угод, досягнутих в Мінську.