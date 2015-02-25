Меркель заявляє про "проблиск надії" на припинення вогню

В разі потреби Європейський Союз готовий накласти нові санкції на Росію, проте є надія, що нинішнє припинення вогню врешті-решт принесе позитивні результати, вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель. Про це вона заявила на спільній прес-конференції зі своїм шведським колегою Стефаном Левеном у середу, 25 лютого, пише DW.

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"Ми повинні зробити все, що ми можемо для того, щоб зробити цей проблиск надії реальністю", - заявила Меркель, говорячи про мінські домовленості. "Це може бути перший крок, навіть якщо він реалізується дуже повільно", - додала вона, передає інформагенція Reuters.

За словами канцлерки ФРН, Євросоюз, зберігши єдину позицію, послав Москві важливий сигнал. Нагадаємо, що після захоплення бойовиками сепаратистів Дебальцевого та в світлі побоювань, що наступною їх ціллю стане Маріуполь, ряд лідерів ЄС та США заявили про можливість посилення санкцій проти Росії.