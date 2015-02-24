ЗМІ: У Маріуполі з'явилися провокаційні білборди

Відповідна фотографія з'явилася в соціальних мережах, повідомляє 0629.

"Відомо, що група людей приклеїла на рекламну площину навпроти ТРЦ "Україна" плакат з провокаційним написом. Через кілька годин її зняли", - йдеться в повідомленні.

Як відзначає видання, за словами керівника "Маріупольської дружини Вікторії Придущенко, в місті були зафіксовані три факти розміщення плакатів двозначного провокаційного змісту на рекламних площинах.

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Крім цього, члени Штабу територіальної оборони прийняли рішення направити звернення на адресу власників всіх рекламних конструкцій Маріуполя із закликом не забувати про національні інтереси України і не намагатися заробляти гроші будь-яким шляхом, а уважно стежити за змістом плакатів, що надаються рекламодавцями.