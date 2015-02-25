ВР 3 березня розгляне необхідні для виділення кредиту МВФ бюджетні законопроекти

Верховна Рада 3 березня розгляне бюджетні законопроекти, необхідні для виділення кредиту Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, така домовленість була досягнута сьогодні під час наради у президента Петра Порошенка щодо заходів із стабілізації ситуації на валютному ринку. Участь у нараді взяли голова Верховної Ради Володимир Гройсман, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, секретар РНБО Олександр Турчинов.

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Зокрема, як йдеться в повідомленні, учасники наради обговорили порядок і графік розгляду бюджетних законопроектів, які необхідні для позитивного рішення щодо виділення кредиту Міжнародним валютним фондом. «Планується, що в четвер, 26 лютого, ці законопроекти обговорить Рада парламентської коаліції, а у вівторок парламент розгляне ці законопроекти на пленарному засіданні», - поінформували у прес-службі.

Для своєчасного прийняття необхідних рішень Гройсман доручив комітетам парламенту прискорити розгляд відповідних законопроектів і наголосив на необхідності тісної співпраці уряду з народними депутатами, додали у прес-службі.