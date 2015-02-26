Дослідники з США знайшли спосіб передбачати дії Путіна за допомогою біржі

Це підтвердили дослідження студентів докторської програми університету Корнелла (США) – повідомляє «Голос Америки» з посиланням на видання Bloomberg View.

Феліпе Сілва та Катерина Волкова з університету Корнелла ще у серпні опублікували дослідження відповідно до якого у час перед анексією Криму Росією інсайдери почали продавати акції, хоча загалом спостерігачі ще не передбачали конфлікту між Росією та Україною.

Дослідження Сілви та Волкової базується на спостереженні за т.з показником Синхронізованої за об'ємом ймовірності поінформованої торгівлі на біржі (Volume-Synchronized Probability of Informed Trading, VPIN).

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"Йдеться про частку угод на біржі, які, ймовірно, укладаються поінформованими учасниками ринку, тобто інсайдерами, на основі їх здатності вірно очікувати зміни цін. Якщо показник VPIN певної біржевої позиції, або індексу несподівано зростає у порівнянні з історичними показниками, це означає, що інсайдери пожвавлюються. Це у свою чергу натякає на те, що попереду подія, яка значно вплине на поведінку ринку цінних паперів взагалі", - пояснює видання Bloomberg View.

Використовуючи цю модель до аналізу біржових даних напередодні анексії Криму, дослідники помітили явне зростання VPIN 27-го лютого 2014-го року по конкретних позиціях на біржі.

"Хоча значна частина інсайдерів вже розпродали свої російські активи, показник VPIN все ще має певну прогностичну силу для передбачення поведінки імперії Путіна", - пише Bloomberg View.