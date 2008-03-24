”Велика Україна” проведе акцію протесту біля посольства ФРН

25 березня об 11-00 активісти політичної партії “Велика Україна” проведуть акцію-протест біля Посольства Федеративної Республіки Німеччина проти будівництва у Луганську другого гіпермаркету мережі METRO. Учасники акції проведуть біля посольства фотовиставку “Придет ли в Луганск весна?”, присвячену одній з окрас Луганська – дубовому гаю, який при будівництві торгівельного комплексу буде знищено (вул. Богдана Хмельницького, 25). Телефони: 594-05-65, 8 (050) 425-17-15; e-mail: velikaukraina@gmail.com

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