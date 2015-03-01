Від сьогодні громадяни Росії зможуть в'їжджати в Україну лише за закордонними паспортами

З 1 березня набуває чинності постанова уряду № 23, якою зупинено дію окремих положень Угоди між Урядами України і Росії про безвізові поїздки громадян.

Громадяни Російської Федерації будуть в’їжджати в Україну за закордонними паспортами, а діти віком до 14 років повинні бути вписані в закордонний паспорт батьків або слідувати за своїм закордонним паспортом.

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Причому ті громадяни Росії, які до 1 березня в’їхали в Україну за внутрішніми паспортами, а діти – за свідоцтвом про народження, зможуть перебувати в Україні до 90 діб та безперешкодно повернутися до Росії.

Громадянам Росії, які з 1 березня під час в’їзду в Україну, пред’являтимуть внутрішні паспорти або свідоцтва про народження буде відмовлено у в’їзді в Україну.

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Держприкордонслужба звернулася до громадян України, які мають родичів чи знайомих в РФ, із проханням, щоб вони проінформували їх про зазначені зміни і врахували цю інформацію під час планування візитів до України.