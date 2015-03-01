Джемілєв: Російський народ живе в країні, де ліквідація «неугодних» - норма

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У Москві убитий опозиціонер Борис Нємцов. Співчуваємо його близьким і його соратникам. І співчуваємо всьому російському народу, який, живучи в 21-му столітті, опинився в гірших умовах радянського союзу, де ліквідація «неугодних» - норма», - цитує Джемілєва його прес-служба.

У повідомленні уповноваженого президента сказано, що Борис Нємцов в останні тижні був щільно зайнятий організацією антивоєнного маршу в Росії, про що він повідомив напередодні конференції у Києві 26 лютого, на яку Нємцов також був запрошений.

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«Я повністю зайнятий організацією антивоєнного та антикризового маршу, який відбудеться 1 березня в Москві. Так що приїхати, на жаль, не зможу. Привіт Мустафі Джемілєву і всім чудовим людям», - наводять слова Нємцова в прес-службі Джемілєва.

Борис Нємцов був убитий кількома пострілами увечері в п'ятницю, 27 лютого, в самому центрі Москви. За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Лідери України, США та ЄС шоковані подією і висловлюють сподівання, що винні будуть покарані. Слідство розслідує факт за статтею про вбивство.