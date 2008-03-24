У кабінет губернатора Харківщини влетіла пляшка
15:40, 24 березня 2008Політика
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Зловмисник затриманий
|Арсен АВАКОВ
Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в структурах влади, пляшка розбила вікно і впала на один зі столів у той час, коли в кабінеті перебував А.АВАКОВ.
Випадок стався невдовзі після того, як із кабінету вишли члени спеціальної комісії Верховної Ради України з перевірки діяльності міської влади Харкова, зауважив співрозмовник агентства.
Зловмисник затриманий.
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