У кабінет губернатора Харківщини влетіла пляшка

Сьогодні через вікно у кабінет голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА було вкинуто пляшку.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в структурах влади, пляшка розбила вікно і впала на один зі столів у той час, коли в кабінеті перебував А.АВАКОВ.

Випадок стався невдовзі після того, як із кабінету вишли члени спеціальної комісії Верховної Ради України з перевірки діяльності міської влади Харкова, зауважив співрозмовник агентства.

Зловмисник затриманий.