У Росії заявили про можливість переведення Савченко до лікарні

Савченко більше двох місяців голодує, вимагаючи повернення на батьківщину. Лікарі оцінюють її стан як задовільний. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Перший заступник ФСВП Анатолій Рудий заявив, що зараз ніяких патологічних змін у стані здоров'я немає.

"Вага стабільна, показники різні стабільні і не випадають з ряду допустимих... Ми робимо все, щоб повністю контролювати ситуацію. Буквально щодня відомості про її стан лягають на стіл керівництву служби", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконній перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.