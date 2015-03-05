Штайнмайер не розраховує на тривалу ізоляцію Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер в інтерв'ю Handelsblatt, пише Європейська правда.

"Я не розраховую на тривалу ізоляцію Європи від Росії. Навіть якщо на досягнення політичного вирішення конфлікту підуть довгі роки і навіть десятиліття, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб його врегулювати", - сказав Штайнмаєр.

На думку глави німецького МЗС, економічні санкції в якості методу тиску необхідні, однак великих результатів від них чекати не варто.

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"Перемир'я, а особливо світ, не можна наблизити просто шляхом виявлення побажань або введення санкцій", - підкреслив міністр.

Штайнмаєр наголосив, що Захід повинен продовжувати надання фінансової допомоги Україні. За його словами, у повному обсязі фінансові потреби Києва "навряд чи можна оцінити".