Рада може скасувати закон про заборону російських серіалів - Княжицький

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317), який передбачає заборону на трансляцію в Україні російських серіалів, набуде чинності, якщо Верховна Рада відмовиться підтримати постанову депутатів від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка та Михайла Папієва про скасування цього законопроекту.

Про це у коментарі кореспондента УНІАН поінформував автор законопроекту, народний депутат від «Народного фронту» Микола Княжицький.

Депутат зазначив, що 4 березня відбулося засідання Регламентного комітету ВР, на якому розглядалася скарга Бойка та Папієва з проханням не підписувати ухвалений законопроект, яким передбачається заборона російських серіалів. Раніше Бойко та Папієв зареєстрували відповідну постанову про скасування цього законопроекту.

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”Регламентний комітет визнав, що, на його думку, насправді головуючий на засіданні Гройсман не надав слово народному депутату Павленку з «Опозиційного блоку» для його поправки і тому пропонує винести в зал цю постанову авторства Бойка і Папієва. Декілька фракцій наполягають, щоб вона була терміново винесена сьогодні або завтра. Якщо вона не набере достатньої кількості голосів в залі - постанова авторства Бойка і Папієва, то тоді Гройсман підпише закон, і він вступить в силу”, - сказав Княжицький.

За його словами, фракція «Народного фронту» прийняла рішення не голосувати за цю постанову.

Княжицький сподівається, що постанова депутатів від «Опозиційного блоку» не набере достатньої кількості голосів.

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.

Законом в Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов`язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.

19 лютого Княжицький заявив, що підписання головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317), який передбачає заборону російських серіалів, затягується через скаргу Бойка та Папієва.