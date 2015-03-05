Євросоюз скасує санкції проти Портнова, сина Азарова та Ко - ЗМІ

У ЄС найближчим часом мають намір скасувати санкції щодо кількох представників колишньої влади.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у ЄС.

Найближчим часом мають ухвалити рішення про скасування санкцій щодо Андрія Портнова, Олександра Якименка, Ігоря Калініна та Олексія Азарова.

"Готується таке рішення, очікується, що воно буде до завтра", - сказав співрозмовник.

У той же час, як повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела, ЄС прийняв рішення продовжити з 7 березня санкції щодо колишніх українських чиновників, за винятком Андрія Портнова, Олександра Якименка, Ігоря Калініна та Олексія Азарова.

При цьому, якщо до травня не буде прогресу у кримінальних справах стосовно Віктора Януковича-молодшого, Олени Лукаш, Дмитра Табачника та Сергія Клюєва, то з 6 червня будуть зняті санкції і проти них.

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Раніше в понеділок депутат Сергій Лещенко повідомив, що Євросоюз може зняти санкції з екс-глави СБУ Якименка, Олексія Азарова, Віктора Януковича-молодшого, Дмитра Табачника, Олени Лукаш і Сергія Клюєва.

"За словами джерел, для збереження санкцій проти Клюєва треба хоча б внести до парламенту подання про зняття з нього депутатської недоторканності. Якого немає", - повідомив парламентарій.

Як відомо, 6 березня ЄС запровадив перший етап санкцій. Зокрема, 18 українським посадовцям було заморожено активи на території Євросоюзу у зв’язку з незаконним привласненням активів української держави.