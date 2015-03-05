Кернес відкидає висунуті обвинувачення та сумнівається у можливості справедливого суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні, 5 березня, в інтерв'ю «7 каналу» (Харків) Кернес назвав «чорним піаром» заяви, які правоохоронні органи роблять напередодні передачі до суду висунутих проти нього обвинувачень.

«Галас у пресі у справі проти мене - це піар на рівному місці. Я не визнаю себе винним, жодних нових доказів немає, у суді будуть пред'явлені всі аргументи моєї непричетності і політичної вмотивованості цієї справи», - заявив Кернес.

Мер висловив переконання, що Генпрокуратура намагається влаштувати упереджений судовий процес і дискредитувати його перед харків’янами.

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«Остання заява на сайті Генеральної прокуратури про те, що я підозрююся в серйозних злочинах, - це спроба силовиків зобразити роботу. Уже рік мене переслідують, зображують слідство, а насправді намагаються дискредитувати перед харків'янами. Конкретний приклад - спроба змінити підсудність: незважаючи на те, що нібито місцем злочину Генпрокуратура визначила Харків, судити мене хочуть у Києві. Це очевидна спроба влаштувати ангажований процес, мати можливість тиску на суд. Виходячи з цього, я не чекаю справедливості від тих, хто мене обвинувачує, не вірю, що суд буде справедливим, але готовий боротися», - сказав Кернес.

Як повідомляв УНІАН, слідчі Генеральної прокуратури України 2 березня повідомили Кернесу про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про закінчення досудового розслідування.

Станом на 4 березня, потерпілі і Кернес уже ознайомилися з матеріалами кримінального провадження. На даний час із матеріалами провадження знайомиться сторона захисту, після чого кримінальне провадження з обвинувальним актом буде направлене до Вищого спеціалізованого суду України для визначення підсудності.