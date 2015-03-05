Завтра комісія визначить фінальних претендентів на пост глави Антикорупційного бюро

Про це у четвер, 5 березня, повідомив голова Конкурсної комісії Рефат Чубаров, передає Еспресо.TV.

На думку "Центру протидії корупції" до цього списку можуть потрапити кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів членів конкурсної комісії в попередньому турі співбесід:

прокурор Анатолій Матіос (6 голосів)

народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Чумак (6 голосів)

заступник Генерального прокурора Давід Сакварелідзе (5 голосів)

екс-адвокат Юлії Тимошенко Юрій Сухов (5 голосів)

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екс-старший слідчий з особливо-важливих справ Одеської та Генеральної прокуратури Галина Климович (5 голосів)

відомий луганський адвокат Ігор Чудовський (5 голосів)

юрист, публіцист та перекладач, урядовий уповноважений з питань етно-національної політики Геннадій Друзенко (5 голосів)

кандидат юридичних наук та доцент кафедри Конституційного права НЮУ "Ярослава Мудрого" Веніславський Федір (5 голосів)

голова Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк (5 голосів).