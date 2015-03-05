Гройсман: Рада виконає свою частину завдань щодо реформування країни

Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час зустрічі з Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Філіпом Хеммондом у четвер, повідомляє прес-служба парламенту.

Як зазначається в повідомленні, Гройсман висловив переконання, що реформи в усіх сферах життєдіяльності країни будуть реалізовані. «Верховна Рада налаштована на імплементацію реформ, маємо зробити усе, аби Україна була успішною», - підкреслив він. При цьому Голова Верховної Ради наголосив, що громадяни України також очікують на реформи.

Керівник Парламенту зазначив, що восени планується завершити конституційну реформу у частині децентралізації влади. «Наше завдання - побудувати якісну систему управління в країні, щоб долучити громадян до управління державою», - сказав Гройсман.

Серед першочергових завдань він також назвав реформи в економічній сфері, реформу правоохоронної і судової систем.

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У цьому контексті керівник парламенту повідомив, що учора під час засідання Національної ради реформ він презентував План законодавчого забезпечення реформ, який складається з семи розділів і базується на Стратегії-2020, Угоді про асоціацію Україна - ЄС та Коаліційній угоді. «Необхідно перейти до системної законодавчої роботи», - заявив Голова Верховної Ради.

Гройсман висловив вдячність Великобританії за «послідовну і системну підтримку України», зазначивши, що виклики, що сьогодні постали перед нашою державою, «об’єднали світ».

Своєю чергою, Хеммонд заявив, що його країна докладатиме усіх зусиль до «досягнення миру і стабільності в Україні».

Він також наголосив, що Україна «стоїть на порозі дуже складних рішень» у частині впровадження реформ, і наголосив на готовності країн Європейського Союзу надавати нашій країні відповідну допомогу.