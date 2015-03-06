Шокін пообіцяв відзвітувати про перший місяць на посаді Генпрокурора

Про це оголосили в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

Генпрокурор мав прийти у студію програми, але не зміг. Замість того він передав, що прозвітує про свою роботу за тиждень.

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