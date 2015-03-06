Шокін пообіцяв відзвітувати про перший місяць на посаді Генпрокурора
00:58, 06 березня 2015Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін пообіцяв за тиждень прозвітувати про перший місяць своєї роботи.
Шокін пообіцяв відзвітувати про про перший місяць своєї роботи / УНІАН
Про це оголосили в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.
Генпрокурор мав прийти у студію програми, але не зміг. Замість того він передав, що прозвітує про свою роботу за тиждень.
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