Порошенко призначив нового голову Хмельницької ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко заявив, що відходить "від практики нав'язування "парашутистів" і призначає для Хмельницької області свого".

Президент зазначив, що Загородний народився в Хмельницькій області і є людиною праці та виробничником.

Президент також порадів хорошим досягненням аграрного сектора Хмельницької області за 2014 рік.

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За його словами, Хмельницька область отримала рекордний вал зерна і забезпечена хлібом і цукром.

У свою чергу, новий губернатор подякував президенту за призначення і запевнив, що докладе максимум зусиль, щоб Хмельниччина і далі розвивалася, а політичні і громадські сили закликав до порозуміння.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2014 року президент Петро Порошенко підписав Указ про звільнення Леоніда Пруса від посади голови Хмельницької облдержадміністрації. З тих пір обов'язки губернатора виконує перший заступник Олександр Симчишин.

Довідка УНІАН. Михайло Загородний народився 24 січня 1966 року на Хмельниччині.

У 1980 році він закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський університет.

До призначення головою ОДА працював директором Чемеровецького солодового заводу ЗАТ "Оболонь". Є діючим депутатом Хмельницької обласної ради.