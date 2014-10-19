Порошенко звільнив Дмитришина з посади голови Хмельницької РДА

Розпорядження про звільнення Романа Дмитришина розміщено на офіційному сайті президента.

Президент України Петро Порошенко звільнив Романа Дмитришина з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області. Відповідне розпорядження глави держави розміщено на його офіційному сайті. Читайте такожПорошенко звільнив Таруту та призначив головою ДонОДА Кіхтенка «Звільнити Дмитришина Романа Антоновича з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області», - йдеться в документі. Довідка УНІАН. Наймолодший голова РДА, 27-річний приватний підприємець Роман Дмитришин, був призначений на цю посаду в квітні 2014 року за поданням голови Хмельницької облдержадміністрації Леоніда Пруса.

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