Порошенко звільнив Дмитришина з посади голови Хмельницької РДА

17:45, 19 жовтня 2014
Політика
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Розпорядження про звільнення Романа Дмитришина розміщено на офіційному сайті президента.

Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко звільнив Романа Дмитришина з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Відповідне розпорядження глави держави розміщено на його офіційному сайті.

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«Звільнити Дмитришина Романа Антоновича з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Наймолодший голова РДА, 27-річний приватний підприємець Роман Дмитришин, був призначений на цю посаду в квітні 2014 року за поданням голови Хмельницької облдержадміністрації Леоніда Пруса.

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