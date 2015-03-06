Порошенко підписав закон про посилення відповідальності банкірів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Документ, прийнятий Верховною Радою України 2 березня, спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників та інших кредиторів банку, підвищення ефективності банківського нагляду.

Законом посилюється відповідальність насамперед керівників банків, контролерів та інших власників істотної участі у банку, під час прийняття ними рішень, що впливають на фінансовий стан фінансової установи.

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Вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України за порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності щодо якості активів, проведення операцій із пов’язаними з банком особами, суті операцій або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Також запроваджується адміністративна відповідальність за дії, які призвели до віднесення банку до категорії проблемних, кримінальна відповідальність за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.

Також законом вносяться зміни до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про виконавче провадження», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зміни, якими, зокрема, доповнюється перелік документів, котрі подаються для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність; уточнюються повноваження ради банку щодо затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з банком особами; встановлюється заборона надавати кредити для придбання акцій інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами.

Документом встановлюється майнова відповідальність пов’язаних з банком осіб за збитки, завдані з їх вини банку, та суттєво збільшується розмір штрафу, що може бути застосований до керівника банку.

Крім того, розширюються критерії, за якими Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемного, уточнюється порядок розкриття регулятором інформації, що містить банківську таємницю тощо.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може звертатися з вимогою про відшкодування шкоди, завданої банку до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до завдання установі шкоди, або до особи, яка унаслідок таких дій чи бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду.