Пинзеник відмовився коментувати втечу своєї заступниці

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК відмовився коментувати заяву свого екс-заступника Людмили ХОДОС, яка обвинуватила уряд у тому, що він займається політикою, а не економікою.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПИНЗЕНИК сказав журналістам: «Вона мала певну ділянку роботи, очевидно, робота виявилася для неї складною, тому вона написала заяву за власним бажанням… Я не коментуватиму це».

Як повідомляв УНІАН, звільнена за власним бажанням з посади заступника міністра фінансів Л.ХОДОС звинуватила уряд у тому, що він займається політикою, а не економікою.

На прес-конференції в УНІАН вона сказала: «Три місяці, які я провела на цій посаді, довели, що уряд у нас не займається економікою, не займається тими питаннями, які декларуються у виборчих перегонах, а займається політикою”.

Вона нагадала, що політичні сили, представники яких сьогодні входять до уряду, під час парламентських виборів закликали громадян добиватися в суді соціальних виплат. Між тим, звернула увагу Л.ХОДОС, “ця риторика різко змінюється, коли політичні сили прийшли до влади”. За її словами, впродовж 2005-2007 років судами України винесено більш як 33 тис. рішень на суму понад 100 млн. грн. на користь громадян щодо соціальних виплат, однак було виплачено лише 9 млн. грн. Вона підкреслила, що відшкодування решти суми не є для бюджету проблематичним. Разом із тим Л.ХОДОС зазначила, що в бюджеті на поточний рік ця сума не передбачена, і “ми можемо говорити про популістські певні заходи й про популістські дії” уряду.

Вона підкреслила, що “для мене як законодавця (Л.ХОДОС займалася в Мінфіні правовими питаннями - УНІАН) є нелогічним і незрозумілим рішення уряду щодо невиконання судових рішень”. На думку Л.ХОДОС, “заполітізація не дала можливості сформувати професійну команду законодавців, привести людей, які хочуть і мають силу працювати саме на державу”. Тому, підкреслила вона “було прийнято рішення піти за власним бажанням і забрати із собою команду законодавців”.

Л.ХОДОС було призначено заступником міністра фінансів 19 грудня 2007 року. 19 березня 2008 року Кабінет міністрів звільнив її з цієї посади за власним бажанням.