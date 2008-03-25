Наша Україна змішала БЮТ з болотом, але нагадала, що вони союзники

Фракція блоку “Наша Україна” у Київській міській раді висловила сподівання, що Блок Юлії Тимошенко у Києві не порушить союзницькі коаліційні зобов’язання.

У повідомленні прес-служби фракції “Нашої України” у Київраді, переданому агентству УНІАН, сказано, що депутат від блоку "Наша Україна" Зорян ШКІРЯК закликає Блок Юлії Тимошенко та особисто народного депутата Миколу ТОМЕНКА “вибачитися й покаятися перед киянами за зраду їхніх інтересів і надану корумпованому керівництву міста можливість безкарно дерибанити землю й майно столичної громади”.

“З.ШКІРЯК нагадав, – сказано в повідомленні, – що 16 депутатів від БЮТ – більш як третина фракції – перебігли в більшість імені ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, забезпечивши мерові на тривалий час стійку більшість у Київраді”. Саме тому, вважає депутат, “стали можливими найшкідливіші для киян голосування в Київраді”. За включення зрадників до виборчого списку та їхні дії М.ТОМЕНКО, як заявив З.ШКІРЯК, несе особисту відповідальність, оскільки очолював список БЮТ на минулих виборах у Київраді, водночас сьогодні “дозволяє собі відверту брехню й наклепи на адресу політичних союзників БЮТ – партії „Наша Україна”.

Проте, передає слова З.ШКІРЯКА прес-служба, фракція блоку „Наша Україна” у Київраді “залишилася практично монолітною, у нас знайшовся лише один відступник».

Депутат не виключає “закулісних домовленостей між лідерами БЮТ та Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ".

З.ШКІРЯК вважає, що М.ТОМЕНКО “не має жодного морального права на будь-які звинувачення на адресу інших політиків”. Зокрема тому, що, за словами депутата від "Нашої України", “завалював усі ділянки конкретної роботи, доручені йому на різних посадах”.

“Ми дуже сподіваємося, - сказав З.ШКІРЯК, - що представники БЮТ керуватимуться не логікою виборчої кампанії, яка розпочалася в Києві, а прийнятими на себе союзницькими коаліційними зобов’язаннями”. Їх недотримання, вважає депутат Київради, загрожує розколом демократичних сил і негативними наслідками не лише на рівні столиці, а й у масштабі всієї України.

Як повідомляв УНІАН, М.ТОМЕНКО критикував фракцію “Наша Україна” за начебто співпрацю з командою Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.