В ЄС прокоментували фільм про анексію Криму Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі прес-секретар верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерики Могерини Майя Косьянчич сказала: "Нам відомо про це. Для нас важлива позиція Євросоюзу, згідно з якою ми засуджуємо результат цих дій, зокрема незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією. Це було і продовжує залишатися чітким порушенням як Хартії ООН і Гельсінського акту 1975 року про територіальну цілісность держав, так і міжнародних зобов'язань Росії, коли ми говоримо про Україну. Ми не визнаємо це порушення міжнародного права і будемо продовжувати повністю виконувати нашу політику невизнання, в тому числі через запобіжні заходи", - сказала вона.

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На питання про нові санкції проти Росії Майя Косьянчич відповіла, що коли мова йде про анексію Криму, відповідні санкції вже прийняті. "Коли ми говоримо про Крим, це дуже специфічний набір заходів. Коли ми говоримо про ситуацію на сході України, це інший набір заходів. Ми чітко сказали, що ми сфокусовані на повному виконанні Мінських домовленостей. Ми робимо все, що можемо для того, щоб підтримати це виконання, включаючи посилення нашої підтримки ОБСЄ", - підкреслила прес-секретар Федеріки Могеріні.