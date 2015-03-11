Сухопутні війська отримали БТРи, броньовані "Саксони" і вертоліт Мі-8
10:49, 11 березня 2015Політика
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З початку року на озброєння військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил надійшли 8 БТР-4Е, 20 броньованих автомобілів "Саксон", модернізований вертоліт Мі-8.
Сухопутні війська отримали на озброєння "Саксоны" і Бтри/ УНІАН
Про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.
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Владислав Селезньов додав, що згідно з державним оборонним замовленням Сухопутні війська ЗСУ отримали від початку року 10 вантажних автомобілів підвищеної прохідності КрАЗ і 4 броньованих автомобілі КрАЗ "Спартан", а Повітряні сили отримали 8 комбінованих пристроїв викиду помилкових цілей для захисту літаків і вертольотів.
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