Сухопутні війська отримали БТРи, броньовані "Саксони" і вертоліт Мі-8

Про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов додав, що згідно з державним оборонним замовленням Сухопутні війська ЗСУ отримали від початку року 10 вантажних автомобілів підвищеної прохідності КрАЗ і 4 броньованих автомобілі КрАЗ "Спартан", а Повітряні сили отримали 8 комбінованих пристроїв викиду помилкових цілей для захисту літаків і вертольотів.