Кремль відреагував на інформацію про хворобу Путіна: "Візит до Казахстану відкладений, причини не пояснюємо"

Про це розповів радіостанції «Говорить Москва» прес-секретар президента Дмитро Пєсков. За його словами, візит відклали, оскільки це рішення було прийнято лідерами трьох країн.

«Не буде скасовано, він буде відкладений. Він вже відкладений. Лідери 3-х країн ухвалили рішення відкласти на кілька днів цей візит. Ми причини ніяк не пояснюємо. Це було рішення лідерів»,- сказав Пєсков.

Читайте такожНазарбаєв, Лукашенко і Путін 12-13 березня обговорять ситуацію в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін скасував візит до Казахстану, де він повинен був провести переговори з президентом Нурсултаном Назарбаєвим, а також лідером Білорусі Олександром Лукашенком.