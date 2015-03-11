Кремль відреагував на інформацію про хворобу Путіна: "Візит до Казахстану відкладений, причини не пояснюємо"
15:16, 11 березня 2015Політика
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Лідери Казахстану, Білорусі та Росії вирішили відкласти зустріч в Казахстані з невідомих причин.
REUTERS
Про це розповів радіостанції «Говорить Москва» прес-секретар президента Дмитро Пєсков. За його словами, візит відклали, оскільки це рішення було прийнято лідерами трьох країн.
«Не буде скасовано, він буде відкладений. Він вже відкладений. Лідери 3-х країн ухвалили рішення відкласти на кілька днів цей візит. Ми причини ніяк не пояснюємо. Це було рішення лідерів»,- сказав Пєсков.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін скасував візит до Казахстану, де він повинен був провести переговори з президентом Нурсултаном Назарбаєвим, а також лідером Білорусі Олександром Лукашенком.
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