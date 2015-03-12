Дев'ять країн надали гуманітарну допомогу українській армії на 120 млн доларів

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зокрема, США направили для української армії майно на загальну суму 13 млн доларів. Це медичне обладнання, медичні аптечки, багатодіапазонні радіостанції, прилади нічного бачення, хімічна лабораторія для швидкого і точного аналізу невідомих хімічних речовин, обладнання для проведення розмінування, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, комплекти літньої та зимової замасковані форми одягу, бронежилети і кевларові шоломи. Також США передали ВСУ сухпайки на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

Канада передала українській армії гуманітарної допомоги на суму 20 млн доларів. Це балістичні маски, протиосколкові бронежилети, кевларові шоломи, спальні мішки і велика кількість зимової форми одягу.

Польща передала комплекти постільних речей, житній хліб тривалого зберігання, сухі пайки та речове майно на 5,5 млн доларів.

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Австралія передала предмети зимової форми одягу на 2,3 млн доларів.

Загальна сума гуманітарної допомоги українській армії від Великобританії склала 1,8 млн мільйона. Це бронежилети і кевларові шоломи, групові та індивідуальні аптечки, речове майно, а також утеплені спальні мішки.

Словаччина передала електрогенератори, освітлювальні комплекти, пластиковий посуд, спальні мішки, речове майно та широкий спектр медичного обладнання та майна на загальну суму 632 тис. доларів.

Норвегія передала сухі пайки на суму 630 тис. доларів.

Франція передала бронежилети і медичні матеріали на суму 600 тис. доларів.

Нідерланди передали електрогенератори і зимовий речове майно на 500 тис. доларів.