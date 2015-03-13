Суд вирішив не відправляти справу Попова на дорозслідування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні.

Перше засідання у справі Попова за обвинуваченням його у пособництві розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року призначене на 13.00 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, захисники колишнього голови КМДА подали до суду клопотання про повернення обвинувального акту прокуратурі.

Генеральна прокуратура 13 лютого заявила про передачу до суду обвинувального акту в кримінальному провадженні щодо колишнього голови Київської міської державної адміністрації Попова.

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Попов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУМВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.