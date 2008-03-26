Чорновіл просить не робити висновків з відсутності Януковича і Кириленка

Відсутність лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на засіданні Кабінету Міністрів не є визначальною ознакою політичного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) сьогодні журналістам у Кабміні.

«Не можна робити ультрависновки, чому, скажімо, немає керівника фракції Вячеслава КИРИЛЕНКА. Це не є якоюсь ознакою політичного процесу. Думаю, що у нього є інша робота, на якій він задіяний, також, можливо, і у Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Народний депутат зазначив, що сьогодні на розширеному засіданні Кабінету Міністрів з підбиття підсумків діяльності уряду за 100 днів перебування при владі присутні представники фракції Партії регіонів, зокрема Микола АЗАРОВ і Тарас ЧОРНОВІЛ.