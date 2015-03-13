Голова Голосіївського суду звинуватила прокуратуру в непрофесіоналізмі

Про це заявила голова Голосіївського районного суду міста Києва Олена Первушина в інтерв’ю газеті «Закон і Бізнес».

Саме цей суд відмовив в задоволенні клопотання Генпрокуратури щодо застосування відносно судді Печерського районного суду м.Києва Сергія Вовка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 6 березня.

"У 50% судових засідань прокурор не може відстояти та обгрунтувати свою правову позицію засобами, передбаченими законом. Ви знаєте, яка велика кількість обвинувальних актів повертається процесуальним керівникам для приведення їх у відповідність до вимог КПК? Таке враження, що прокурорів ніхто не навчає, за якими правилами потрібно проводити досудове розслідування, які процесуальні вимоги мають бути дотримані", - каже Первушина.

Читайте такожУ Києві стартувало засідання суду щодо обрання запобіжного заходу судді ВовкуНа її думку, прокуратура неналежно ставиться до своїх обов'язків і неадекватно сприймає судові рішення.

"Це, напевно, бажання сподобатися суспільству, зіграти на почуттях, на ура-патріотизмі. Подібними висловлюваннями прокуратура намагається приховати свій непрофесіоналізм, неграмотність, невміння працювати", - вважає суддя.

Вона порадила прокурорам перед зверненням до суду з клопотаннями погортати Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси і прочитати, як це робиться.

"Просто подати клопотання - замало, потрібно обгрунтувати його належними та допустимими доказами. Проте ні раніше, ні сьогодні прокуратурі чомусь не завжди вдавалось аргументувати свою позицію", - сказала Первушина.