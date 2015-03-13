Співробітники ФСБ вивезли в невідомому напрямку кримську журналістку

Як передає кореспондент «Центру», Наталія Кокоріна вийшла з дому в супроводі чотирьох співробітників ФСБ, її посадили в машину і відвезли. Вийшовши перед цим, батько Кокоріної попросив журналістів не знімати і відійти від під'їзду будинку. Володимир Кокорін нічого не повідомив про обставини обшуку і суть справи, у рамках якої він проводився.

Журналісти й адвокат, якого, всупереч вимогам КПК РФ, не допустили на місце проведення обшуку, прямують до управління ФСБ в Криму, куди, імовірно, могли доставити Наталю Кокоріну.

Читайте такожСпівробітники ФСБ обшукують квартири журналістів у Криму та вилучають їхні комп'ютери - ЗМІНагадаємо, вранці в п'ятницю в Сімферополі, в квартирі за місцем прописки редактора «Центру журналістських розслідувань» Наталії Кокоріної співробітники ФСБ проводили обшук.

Адвоката Джеміля Темішева, всупереч вимогам ст. 182 КПК РФ,не допустили до місця проведення обшуку.

Крім того, сьогодні ж вранці ФСБ провела обшук в кримській квартирі батьків автора статей та колишнього редактора «Центру журналістських розслідувань» Анни Андрієвської, яка вже не проживає в Криму. Підставою для порушення справи, як пише журналістка, нібито є її матеріал про волонтерів батальйону «Крим».

На викрадення журналістки вже відреагували МЗС України та ОБСЄ вимогами припинити репресії проти журналістів і відпустити Кокоріну.

У ФСБ відмовилися коментувати викрадення журналістки, передає Радіо Свобода.