ОБСЄ зафіксувала вчорашній танковий обстріл Широкиного

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 12 березня, опублікованому в п’ятницю.

Представники місії зазначають, що спостерігали за візитом членів Спільного центру з контролю та координації щодо дотримання режиму припинення вогню до Донецького аеропорту (10 км на північний захід від центру Донецька). Перебуваючи у 180 метрах на південний схід від центрального входу до нового терміналу Донецького аеропорту, спостерігачі ОБСЄ почули 90 вибухів.

Спостерігачі місії не змогли визначити тип зброї, з якої стріляли, а також ціль, по якій вівся обстріл. Також відзначається, що представники СММ чули проліт над Донецьким аеропортом протитанкових керованих ракет.

Крім того, о 07.15 спеціальна моніторингова місія чула в селищі Бердянське (підконтрольне Україні, 18 км на схід від Маріуполя) зустрічний вогонь зі стрілецької зброї, який вівся в основному із східного і західного напрямків. “Дуже скоро перестрілка стала інтенсивнішою з обох боків, із залученням вогню з мінометів, танків, зенітних установок та важких кулеметів”, - йдеться в звіті.

Читайте такожОбстріл бойовиками Широкиного: поранені троє військовослужбовцівСпостерігачі чули мінометні обстріли калібру від 82 мм до 120 мм. Вогонь, за даними місії, вівся із західного напрямку в сторону східного та північно-східного напрямку. Також вони чули 15 обстрілів з танків з північно-східного напрямку в сторону південного-східного напрямку, в напрямку Широкиного (20 км на схід від Маріуполя). В ОБСЄ зазначають, що як вхідний, так і вихідний вогонь продовжувався до 13:00. Спостерігачі бачили два танки Т-64, розміщених приблизно в 600 метрах на північний схід від місця розташування спостерігачів. За словами спостерігачів, зазначені танки здійснили більш ніж 20 обстрілів в напрямку Широкиного.