Тимошенко надихають портрети попередників - рекордсменів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її уряд буде стабільним і довготривалим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.

«Те, що наш уряд працюватиме стабільно і довго, я думаю, в цьому не немає жодних сумнівів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також нагадала, що в Будинку уряду діє постійна галерея портретів усіх голів урядів за час існування Української держави. «Там є різні рекордсмени. Є рекордсмен, який працював всього два місяці, – це прем`єр-міністр України пан ЧЕХІВСЬКИЙ, який працював у 1918 році. Але є й інші рекорди – це пан ЛЯШКО, який працював 15 років. Я гадаю, що нам дійсно слід розраховувати на те, що ми з вами маємо дуже довготривалу роботу, але кожен день має бути присвячений змінам», - резюмувала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала міністрам успіхів, натхнення і «найголовніше – не розслаблятися».