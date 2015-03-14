Рада русинів та СБУ спростовують інформацію про русинський з'їзд на Закарпатті

Про це заявив голова Народної Ради русинів Закарпаття Євген Жупан, передає Мукачеве.net.

Більше того, наголосив він, з перелічених у заяві громадських організацій, більшість дізналася про так званий з’їзд із повідомлення, яке розповсюдило російське інформагентство ТАСС.

«Я щойно спілкувався з головою Товариства імені Духновича Юрієм Проданим, яке згадується у провокаційній новині, то він запевнив мене, що вперше чує про з’їзд 14 березня, і тим паче, про якесь рішення, яке його організація підтримала», – зауважив Жупан.

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За його словами, Народна Рада русинів Закарпаття, яку він очолює, об’єднує 90% русинських організацій, які офіційно діють в Україні.

«А ось Петро Гецко, на якого посилаються ЗМІ у скандальній новині, останні 3-5 років не був на Закарпатті, але протягом 2014 року активно фігурує у пропагандистських сюжетах російських ЗМІ про бунти в Україні та сепаратизм на Закарпатті. Більше того, Гецко оголошений в офіційний розшук», - нагадав очільник найбільшого об’єднання русинів Закарпаття.

Він повідомив, що Народна Рада русинів Закарпаття збиралася місяць тому і ухвалювала заяву, у якій йдеться про підтримку курсу на євроінтеграцію, демократизацію та децентралізацію.

Водночас радник голови СБУ Маркіян Лубківський у повідомленні на своїй сторінці у соцмережі Facebook так само наголошує, що "русинський з'їзд на Закарпатті" є чистим фейком, або примітивною вигадкою московських пропагандистів.

"Насправді ж мають місце невдалі спроби російських спецслужб розхитати ситуацію на українському Закарпатті. Працюють примітивно і безуспішно...", сказано також у повідомленні.

Раныше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України оголосила в розшук Петра Гецка, який проголосив себе "прем'єр-міністром Республіки Підкарпатська Русь".