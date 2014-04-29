СБУ шукає самопроголошеного "прем'єра Республіки Підкарпатська Русь"

Як повідомили в Генпрокуратурі, Петру Гецку висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім цього Петра Гецка вже оголошено у розшук.

В ГПУ нагадали, що 20 березня слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110 КК України, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

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Як сказано у повідомленні ГПУ, упродовж січня-березня 2014 року так званим самопроголошеним прем’єр-міністром Республіки Підкарпатська Русь Петром Гецком, який діяв за попередньою змовою з поки невстановленими досудовим слідством особами, на в інтернеті було розповсюджено статтю.

В ній міститься звернення русинів Закарпаття до Президента РФ Путіна з проханням здійснити "миротворчу операцію, відновити та визнати державність Республіки Підкарпатська Русь".

Крім того, Гецко, в інтерв`ю одному з російських телеканалів, публічно закликав до змін адміністративно-територіального устрою України шляхом визнання Республіки Підкарпатська Русь та невизнання унітарності України.

Такі дії Петра Гецка органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.110 КК України, відносно нього винесено повідомлення про підозру та оголошено у розшук.