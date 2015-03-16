У Раду внесли закони щодо виконання мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Спікер зазначив, що у мінських угодах визначено, зокрема, постанову щодо територій, на яких мають бути проведені місцеві вибори. “І на яких буде запроваджено після цих місцевих виборів особливий порядок здійснення місцевого самоврядування, відповідно до того закону, який був прийнятий минулим скликанням українського парламенту”, - сказав Гройсман.

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Він додав, що йдеться також про низку питань, пов'язаних із миротворцями.

“Було прийнято рішення РНБО і ми це обговорювали з колегами — народними депутатами і лідерами фракцій. Має сьогодні сказати своє слово парламент”, - сказав Гройсман.

Він також зауважив, що необхідно розглянути питання щодо децентралізації, житлово-комунального господарства, урядових ініціатив, які пов'язані зі співпрацею зі Світовим банком.

Також цього тижня має розглядатися питання щодо звільнення від оподаткування громадських організацій, додав голова ВР.