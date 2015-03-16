МЗС Польщі: Про посилення санкцій не йдеться, можна говорити про "заморожений" конфлікт

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" сказав глава МЗС Польщі Гжегож Схетина у Брюсселі.

За його словами, протягом останніх тижнів не сталося нічого такого, що могло б стати причиною розмов про посилення санкцій.

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"Нічого такого не сталося, щоб можна було говорити про загострення санкцій. Останньою такою складною ситуацією була атака на Маріуполь" - зазначив він.

"Зараз видається на те, що конфлікт в якийсь спосіб заморожений, треба реагувати у гнучкий спосіб на цю ситуацію. Не потрібно її радикалізувати" - наголосив міністр.

Наразі, за його словами, перед країнами ЄС стоїть питання продовження чинних санкцій, яке буде розглядатися на саміті лідерів ЄС.

"Ключ до продовження санкцій – спільна позиція всіх країн", - підкреслив Схетина.

У справі врегулювання конфлікту на сході України він виступив за пошук нових форматів, зокрема за женевський – на його думку, участь США буда б ефективною.

"Йдеться про те, щоб використовувати найефективніші засоби (вирішення конфлікту. – Ред.). Виконання мінських домовленостей важливе, але потрібно шукати наступний формат, більш ефективний, ніж нормандський. І це є викликом для тих, хто зараз провадить розмови з Росією у справі мирного вирішення", - сказав Схетина.