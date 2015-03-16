Яценюк закликав привести армію в повну бойову готовність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді Державної комісії з надзвичайних ситуацій.

"Ситуація складна. Російські терористи і Росія відступати на даному етапі не збираються, і це вимагає відповідальності та організованості від усіх нас. Це вимагає від Міноборони та Генштабу приведення до повної бойової готовності Збройних сил України. Це вимагає від Держслужби з надзвичайних ситуацій та кожного керівника області роботи по забезпеченню цивільного захисту громадян. Це вимагає від Міністерства внутрішніх справ, СБУ та всієї правоохоронної системи боротьби з тероризмом та переслідування кожного, хто зазіхає на українців та українську незалежність. Це вимагає відповідальності та дисципліни", - наголосив Яценюк.

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Разом з тим Яценюк доручив внести на розгляд уряду питання про дисциплінарну відповідальність посадовців, винних у невиконанні доручень про цивільний захист громадян і посилення боротьби з терористичною загрозою.

"Секретаріату Кабміну внести на розгляд уряду питання про дисциплінарну відповідальність посадовців, які винні у невиконанні доручень уряду щодо цивільного захисту громадян та посиленої боротьби з терористичною загрозою. До звільнення із займаних посад", - сказав він.