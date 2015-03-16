Держдеп США: Україна обрала демократичне майбутнє, у відповідь РФ анексувала Крим
21:48, 16 березня 2015Політика
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Рік тому народ України обрав демократичне майбутнє, а РФ у відповідь силою окупувала Крим і почала дестабілізацію на Донбасі.
Псакі звинуватила Путіна у брехні щодо анексії Криму / middleeastmonitor.com
Про це у Вашингтоні заявила прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі. Зокрема, представник Держдепартаменту зазначила, що позиція Білого дому щодо незаконної анексії Росією Криму є незмінною.
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Разом з тим вона звернула увагу, що впродовж року, Росія в окупованому нею Криму проводила репресії проти неурядових громадських організацій та національних меншинств, в тому числі кримських татар.
Окрім того, речниця нагадала, що впродовж останнього року Росія несе відповідальність за дестабалізацію ситуації на сході України.
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