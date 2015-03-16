Завтра ВР розгляне звернення до Радбезу ООН та Ради ЄС щодо введення миротворців

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ВР Володимир Гройсман.

”Завтра парламент розгляне низку важливих законів та постанов. Зокрема, на розгляд буде внесено звернення до Ради Безпеки ООН та Ради ЄС щодо введення в Україну миротворців для забезпечення миру, що стане ефективним механізмом припинення російської агресії. Також на виконання Мінських домовленостей парламент має розглянути постанову та зміну до закону про особливий порядок місцевого самоврядування про визначення меж територій Донбасу, на яких буде здійснюватись такий особливий порядок”, - написав спікер.

Він наголосив, що цей особливий порядок здійснюватиметься лише після проведення демократичних виборів до місцевих органів влади, за українськими законами і відповідно до міжнародних стандартів, ”виборів, які будуть визнані світовою спільнотою як вільні, демократичні і прозорі”.

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Крім того, Гройсман зауважив, що необхідно ухвалити закон про військові навчання за участю іноземних військових в 2015 році.

”Це є надзвичайно важливим для підвищення боєздатності нашої армії”, - відзначив він.

”Крім цього, ми розглянемо ще два закони – про закупівлю медикаментів, які, як і попередні, подав в парламент президент. Це ті закони, які дозволять нам позбутися тендерної мафії і почати закуповувати ліки напряму у міжнародних організацій. Тим самим ми не лише почнемо долати корупцію в цій галузі, але й реально зробимо імпортні ліки дешевшими”, - написав спікер.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні вніс до Верховної Ради проект постанови про схвалення звернення від імені України до Ради безпеки ООН та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

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18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.