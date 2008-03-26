Ющенко: підтримка НАТО за два роки зросте до 70%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що суспільна підтримка вступу України до НАТО, рішення щодо якого є суверенним правом нації, зростає і за два роки може становити 60-70%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю німецькому телеканалу ZDF.

Також, за словами Президента, підтримку НАТО висловлюють практично усі політичні сили, представлені у парламенті.

Крім того, В.ЮЩЕНКО знову наголосив, що «виклику цілісній системі безпеки ні для наших сусідів, ні для Росії приєднання України до НАТО і ПДЧ не несе».

За даними прес-служби, інтерв`ю провела керівник московського бюро ЦДФ Брітта ХІЛЬПЕРТ.

Орієнтовна дата виходу інтерв`ю в ефір – 30-31 березня. Його можна подивитися через супутникове мовлення ZDF та в Інтернеті.

***Німецький громадський телеканал ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen – почав мовлення у 1963 році. ЦДФ є незалежною неприбутковою установою, утвореною шляхом договору між федеральними землями Німеччини. Телеканал фінансується за рахунок абонентської плати (80%) та доходів від реклами. Центральний офіс телеканалу розташований у Майнці.

Канал ЦДФ є другим за впливовістю та кількістю глядачів телеканалом у Німеччині. Крім того, головні програми ЦДФ транслюються на спільному німецько-французькому телеканалі ARTE та каналі 3-SAT, що є спільним німецько-австрійсько-швейцарським проектом.