У Черновецького назвали єдиного реального конкурента

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ вважає, що на дострокових виборах Київського міського голови конкурентом нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО може стати лише лідер БЮТ, прем’єр міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДОВГИЙ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я думаю, що єдиним конкурентом Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на виборах до Київської міської ради або на виборах Київського міського голови може бути єдиний рейтинговий політик, який має достатній потенціал, щоб скласти конкуренцію, – це Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО. В разі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО особисто не буде брати участь у виборчих перегонах Київського міського голови, жодних шансів у жодного іншого кандидата, виходячи із соціології, я не бачу», - сказав О.ДОВГИЙ.

На його переконання, у даний час сили, які ініціювали перевибори у столиці, розбіжностями щодо визначення єдиного кандидата на посаду мера столиці або пропозиціями внести зміни до виборчого законодавства демонструють лише власну слабкість.

Він зазначив, що не бачить нічого спільного у так званої демократичної коаліції з демократією. О.ДОВГИЙ нагадав про закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, ухвалений ВР за ініціативи БЮТ, а також звернув увагу на прийняте парламентом рішення про перевибори у столиці.

«Чи демократичним є прийняття рішення без будь-якого суду або слідства, приймати рішення Верховної Ради, не дочекавшись навіть висновків слідчої комісії?» - запитав О.ДОВГИЙ.

«Бачиться лише одне і це бачиться чітко – таке безупинне величезне бажання більшої і абсолютної влади з боку єдиної політичної сили, і абсолютний, тотальний контроль над всіма процесами, над всіма територіальними громадами з боку БЮТ», - сказав О.ДОВГИЙ.

За його словами, Київ є лише «першим плацдармом» для БЮТ у досягненні наміченої цілі. «І на цьому плацдармі, я сподіваюсь, вони собі зламають зуби», - додав О.ДОВГИЙ.