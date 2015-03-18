Створення Росією «моніторингової групи з прав дитини в Україні» є черговою маніпуляцією – Кулеба

Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Як стало відомо із засобів масової інформації, за ініціативи члена Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини в Росії створена «моніторингова група з прав дитини в Україні», яка має «донести до міжнародної спільноти правдиву інформацію про події на Донбасі та залучити міжнародні організації до вирішення проблем дітей в зоні конфлікту». Ми вкотре апелюємо до совісті представників Російської Федерації, які переймаються проблемами дітей Донбасу, і просимо сконцентруватися на ліквідації першопричини проблем українських дітей - збройної агресії РФ проти України. Лише після цього можна робити заяви про своє бажання допомогти дітям України», - наголосив дитячий омбудсмен.

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Він пропонує представникам РФ, натомість, створити, наприклад, робочу групу з пошуку причетних «до вбивства в небі над Донеччиною 80-ти дітей-пасажирів малайзійського «Боїнгу» та притягнути винних у цьому жахливому злочині до відповідальності». Причому Кулеба акцентує увагу, що дані СБУ та розвідок світу свідчать, що пасажирський літак був збитий російським зенітним ракетним комплексом «Бук».

Також Кулеба наголошує, що Україна та світ мають підтверджені факти присутності російських військових на сході України; вбивств терористичними організаціями мирного населення, у тому числі дітей; вербування неповнолітніх до лав незаконних збройних угрупувань; викрадення дітей-сиріт та вивезення їх до Росії; перешкоджання вивезенню дітей з небезпечних територій.

Крім того, за його словами, відомі факти залякування сімей, які виховують дітей-сиріт (опікунські та прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) та агітування їх до виїзду в Росію, а також агресивного тиску на батьків з метою змусити їх вивозити своїх дітей на лікування виключно до російських медзакладів.

«Усе вищезазначене відбувається на Донбасі за підтримки Кремля, тому у нас немає ілюзій щодо щирості російської ініціативи з «моніторингу прав дитини в Україні» та правдивості її результатів. Навпаки, ми розцінюємо таку діяльність як втручання у справи України і чергову маніпуляцію на дітях, яка призведе тільки до ескалації конфлікту, а не його розв'язання», - заявив Кулеба.

Раніше УНІАН повідомляв, що шестеро дітей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Краматорська.