Україна може отримати безвізовий режим з ЄС у травні - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерела в Єврокомісії.

"Україна і Грузія мають шанси укласти візову угоду з Євросоюзом вже до травня", - йдеться в повідомленні.

Втім, обидві держави спочатку повинні виконати ряд вимог Брюсселя.

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Раніше, як повідомляє Reuters, в урядових колах Німеччини дещо охолодили надії Президента України Петра Порошенка на те, що Україна отримає повністю безвізовий режим з Євросоюзом на саміті країн ЄС зі східними країнами-партнерами в середині травня в Ризі. Джерела вказували, що переговори на цю тему ведуться, однак, наскільки далеко вони просунуться до травня, передбачити неможливо.

Представники Єврокомісії також не раз підкреслювали, що візові договори з двома країнами ще аж ніяк не узгоджені.