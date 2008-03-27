Мороз на День сміху збирається блокувати Балогу

Спільна антинатовська акція лівих сил розпочнеться 31 березня о 12.00 годині на Майдані Незалежності і може носити безстроковий характер, у випадку прийняття бухарестським саммітом рішення про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це повідомив завідуючий відділом теоретичної, ідеологічної та масово-політичної роботи політради Соціалістичної партії України Михайло КОРОПАТНИК.

На сайті СПУ повідомляється про те, що 1 квітня відбудеться блокування Секретаріату Президента. Мета акції - підтримка нейтрального позаблокового статусу України та “нагадуванням Президенту США, що його країна є одним із гарантів неядерного статусу України” (як відомо, цього дня Президент США Джордж БУШ планує відвідати Україну -УНІАН).

31 березня на Хрещатику планують встановити наметове містечко.