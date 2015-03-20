Фюле: Євросоюз має надати Україні чітку перспективу членства

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle коментуючи досягнення України через рік після підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

"Я бачу, що українська влада робить все можливе за нинішніх обставин. Адже треба одночасно і захищати державу, і проводити реформи. Це дуже важко, але й дуже важливо", - зазначив Фюле.

За його словами, найважливішим завданням для України є боротьба з корупцією. "Треба зробити так, щоб корупціонери не були безкарними. Перші кроки вже зроблені. Але має бути зроблено більше. Потрібно також зміцнювати демократичні інститути, є ще багато питань, в яких треба використовувати потенціал угоди про асоціацію", - сказав Фюле.

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Політик вважає, шо найкращим стимулом для реформ в Україні є перспектива членства в ЄС.

"Я вже давно думаю, що країни-члени мають надати чітку перспективу членства Україні. Не йдеться про членство завтра чи післязавтра. Але йдеться про те, щоб застосувати найбільш ефективний, потужний інструмент для перетворень, який має у своєму розпорядженні ЄС, - розширення. Іронія в тому, що на останньому саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі не було досягнуто консенсусу з цього приводу. Прикро, що загинуло стільки людей в Україні, поки глави МЗС країн ЄС у лютому чи березні 2014-го погодили речення на кшталт того, що "угода про асоціацію - не кінцева мета співпраці ЄС і України", - наголосив єврокомісар.