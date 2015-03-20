Депутати розійшлися на двотижневі канікули
13:48, 20 березня 2015Політика
962 0
Перший заступник голови парламенту Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання Верхової Ради і нагадав, що наступне пленарне засідання відбудеться 7 квітня.
З 30 березня по 3 квітня відбуватиметься робота депутатів з виборцями / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.
Парубій закликав колег до ефективної роботи для напрацювання довершених законопроектів.
Читайте такожУ Раді створено міжфракційне об'єднання "Захист прав дітей - пріоритет держави"
З 30 березня по 3 квітня, повідомив він, відбуватиметься робота народних депутатів з виборцями.
Нагадаємо, сьогодні під час Години запитань до уряду Верховна Рада заслухала інформацію про забезпечення енергетичними ресурсами національної економіки і формування тарифів для споживачів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter