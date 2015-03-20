Депутати розійшлися на двотижневі канікули

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.

Парубій закликав колег до ефективної роботи для напрацювання довершених законопроектів.

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З 30 березня по 3 квітня, повідомив він, відбуватиметься робота народних депутатів з виборцями.

Нагадаємо, сьогодні під час Години запитань до уряду Верховна Рада заслухала інформацію про забезпечення енергетичними ресурсами національної економіки і формування тарифів для споживачів.