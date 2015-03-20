Кабмін відзвітував перед Радою, засідання триває (наживо)
10:03, 20 березня 2015Політика
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Сьогодні під час Години запитань до уряду Верховна Рада заслухала інформацію про забезпечення енергетичними ресурсами національної економіки і формування тарифів для споживачів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, у першому читанні розглядатиметься законопроект щодо надання права присвоєння звання “Герой України” особам, які не є громадянами України.
Народні депутати також розглянуть низку проектів постанов про перейменування сіл, а також про зміну і встановлення меж міста Дунаївці.
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Також розглядатиметься ряд проектів постанов щодо проведення парламентських слухань і проект постанови про внесення змін до постанови, яка стосується головування та членства у комітетах ВР та спеціальній контрольній комісії з питань приватизації.
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