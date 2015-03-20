Лещенко: Закон про "Укрнафті" прийняли за прямою вказівкою з Вашингтона

Закон про зниження кворуму, необхідного для зборів акціонерів з 60% до 50% для всіх підприємств, був прийнятий 275-ма голосами депутатів.

"Тут не стільки депутатів вдалося умовити (голосувати за закон - ред.), тут просто був дзвінок з Вашингтону нашому керівництву, під час якого сказали: "Шановні пане президент і пан прем'єр-міністр України, ми, уряд Америки, збираємо гроші американських платників податків, і даємо їх вам, зубожілому українському уряду, який не може ані реформ провести, ані з олігархів гроші взяти.", - таку версію подій в ефірі Громадського.ТБ розповів Лещенко .

Він переконаний, що саме такими методами можливо робити реформи в Україні, оскільки політичної волі "мало".